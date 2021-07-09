Про це повідомляє видання BBC.
Через інцидент в поліції Нового Південного Уельсу почали розслідування, оскільки в соцмережах поширювали фото голлівудських зірок, які нібито порушили правила ізоляції. На фото Наталі та Саша каталися на човні по сіднейській гавані, коли в місті ввели карантин.
Актори були в човні не одні, а зі своїми другими половинками. Портман була з чоловіком, хореографом Бенджаміном Мільпє, а Коен – з дружиною Айлою Фішер. Актори приїхали в Австралію в кінці 2020 – на початку 2021 року.
Світлини вперше з’явилася в пресі 5 липня.
“Поліція перевірила інформацію та підтвердила, що актори не порушували правила карантину. Ніяких покарань за це не передбачено”, – повідомили в поліції.
В поліції пояснили, що в той час дозволялося збиратися на вулиці групами до 10 осіб.
Як відомо, з 26 червня в Сіднеї карантин через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом. З 2 липня в місті посилили карантинні заходи. Виходити з дому можна тільки тоді, коли є важлива на те причина.
- Раніше карантин в Австралії проходив американський актор Том Генкс. Тоді він повідомив, що здав тест на наявність коронавірусної інфекції, який показав позитивний результат. Генкс разом з дружиною Ритою Віллсон був госпіталізований в Австралії. Пару виписали на карантин.