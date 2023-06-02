Російські кінотеатри транслюють український мультфільм "Мавка. Лісова пісня", не маючи на це жодного дозволу.

Джерело: Marie Claire

“Анонси показів нашого фільму — муляж, адже у країни-терориста немає доступу до нашого мультфільму і тим більше — прав на його дистрибуцію”, – зазначили творці мультфільму.

Російський кінотеатр, який без дозволу демонструє фільм, намагається приховати факт своєї крадіжки тим, що на анонсі сеансів ставить постер мультфільму “Брати Супер Маріо у кіно”.

Творці українського мультфільму відреагували на це.

“Один із російських кінотеатрів незаконно розмістив у себе на сайті анонс прем’єри від Universal Pictures — “Брати Супер Маріо у кіно” і вказав, що він, мовляв, буде показаний перед сеансами “Мавки”. Незаконно — бо у нього, як і у будь-якого іншого кінотеатру в росії, немає дозволу на показ ні голлівудських блокбастерів, ні українських фільмів”.

Анімаційний мультфільм “Мавка. Лісова пісня” створений за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Фільм показує українську автентичність, представлений так, щоб бути зрозумілим для широкої аудиторії у всьому світі.

Анімаційна стрічка потрапила до прокату у більш ніж 80 країнах світу та стала найкасовішим українським фільмом.