Про це в Twitter написав американський комік Джиммі Кіммел.

У цьому році він знову буде ведучим церемонії, вже втретє.

“Я не знаю, де і як і навіть навіщо ми це робимо, але ми це робимо, і я буду вести церемонію!”, – написав Кіммел.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad — Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020

У зв’язку з пандемією коронавірусу проведення церемонії нагородження було під питанням, але організатори все ж прийняли рішення, що вона відбудеться.

Довідка. “Еммі” (Emmy Award) – американська телевізійна премія. “Еммі” вважається телевізійним еквівалентом “Оскара” (для кіно), премії “Греммі” (для музики) і премії “Тоні” (для театру).

Нагороди “Еммі” представляють різні сектори індустрії американського телебачення і церемонії вручення нагород проводяться щорічно.