Про це в Twitter написав американський комік Джиммі Кіммел.
У цьому році він знову буде ведучим церемонії, вже втретє.
“Я не знаю, де і як і навіть навіщо ми це робимо, але ми це робимо, і я буду вести церемонію!”, – написав Кіммел.
I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad
— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020
У зв’язку з пандемією коронавірусу проведення церемонії нагородження було під питанням, але організатори все ж прийняли рішення, що вона відбудеться.
Довідка. “Еммі” (Emmy Award) – американська телевізійна премія. “Еммі” вважається телевізійним еквівалентом “Оскара” (для кіно), премії “Греммі” (для музики) і премії “Тоні” (для театру).
Нагороди “Еммі” представляють різні сектори індустрії американського телебачення і церемонії вручення нагород проводяться щорічно.
- Церемонію вручення премії Британської академії кінематографічного та телевізійного мистецтва (BAFTA) вирішили перенести на два місяці у 2021 році через пандемію коронавірусу COVID-19.
- Зазначене оголошення Британської кіноакадемії було оприлюднено услід за рішенням Американської академії кінематографічних мистецтв і наук щодо перенесення церемонії вручення премії “Оскар” з 28 лютого на 25 квітня.