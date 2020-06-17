Про це в Twitter написав американський комік Джиммі Кіммел.

У цьому році він знову буде ведучим церемонії, вже втретє.

“Я не знаю, де і як і навіть навіщо ми це робимо, але ми це робимо, і я буду вести церемонію!”, – написав Кіммел.

У зв’язку з пандемією коронавірусу проведення церемонії нагородження було під питанням, але організатори все ж прийняли рішення, що вона відбудеться.

Довідка. “Еммі” (Emmy Award) – американська телевізійна премія. “Еммі” вважається телевізійним еквівалентом “Оскара” (для кіно), премії “Греммі” (для музики) і премії “Тоні” (для театру).

Нагороди “Еммі” представляють різні сектори індустрії американського телебачення і церемонії вручення нагород проводяться щорічно.

  • Церемонію вручення премії Британської академії кінематографічного та телевізійного мистецтва (BAFTA) вирішили перенести на два місяці у 2021 році через пандемію коронавірусу COVID-19.
  • Зазначене оголошення Британської кіноакадемії було оприлюднено услід за рішенням Американської академії кінематографічних мистецтв і наук щодо перенесення  церемонії  вручення премії “Оскар” з 28 лютого на 25 квітня.