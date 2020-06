Про це в Twitter написав американський комік Джиммі Кіммел.

У цьому році він знову буде ведучим церемонії, вже втретє.

“Я не знаю, де і як і навіть навіщо ми це робимо, але ми це робимо, і я буду вести церемонію!”, – написав Кіммел.

I don't know where or how or even why we are doing this, but we are and I am hosting it! The 72nd #Emmy Awards – Sunday, September 20th on @ABCNetwork @TelevisionAcad

— Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) June 16, 2020