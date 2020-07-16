Відео опублікували на YouTube-каналі Ready Fictions.

У фільмі розповідається історія популярності мема і особливості його створення.

Прем’єрний показ відбудеться четвертого вересня в онлайн-кінотеатрах.

Персонаж “жабеня Пепе” з’явився в коміксі Boy’s Club. Його в 2005 році придумав художник Метт Ф’юрі. Мемом Пепе став тільки в 2008 році, а до 2015 став одним з найбільш популярних мемів на 4chan і Tumblr.