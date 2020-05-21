Фото опублікувало видання Vanity Fair.

Як відомо, вже близько року компанія CBS Television Studios знімає міні-серіал “Протистояння” з 10 епізодів, в основі сюжету якого — однойменний роман Стівена Кінга, опублікований в 1978 році.

За сюжетом, з секретної лабораторії уряду США на волю вибралася нова форма грипу, і пандемія знищила 99% всього людства.

З’явилася “чорна людина”, що називає себе Рендаллом Флеггом, яку вважають посланцем диявола. Він починає збирати навколо себе залишки людства та розміщується в Лас-Вегасі.

Але є й інші люди — ті, що слідують за Матінкою Абігейл, 108-річною темношкірої жінкою, яка закликає їх до себе у снах, виконуючи волю Бога.

Зібравшись в одному з американських провінційних містечок, ці люди організовують “Вільну зону” та готуються позбавити світ від Флегга.

У серіалі зіграли Вупі Голдберг, Мерілін Менсон, Олександр Скарсгард, Нет Вулфф і інші.

Планується, що серіал з’явиться на екранах в 2020 році, проте точна дата виходу стрічки невідома.