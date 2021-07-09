В Сан-Франциско хор геїв заспівав пісню "Ми змінимо ваших дітей", за що їх розкритикували через "спроби змінити світогляд тих, хто ще не визначився з гендерною приналежністю".

Про це повідомляє американський телеканал FOX News.

В хорі співають 300 відкритих геїв. Аби стати учасником колективу, треба бути старшим 18 років та ідентифікувати себе, як гея, а також – пройти спеціальне прослуховування. Нову пісню хор записав в онлайн-форматі. Скандальна пісня називається “Ми змінимо ваших дітей”. Учасники хору співають про те, що “змінять дітей”, попри те, що батьки намагаються “захистити їх” від впливу ЛГБТК+ спільноти. В пісні є слова про те, що батьки навмисно відганяють своїх дітей від гей-клубів, намагаються змусити носити “нормальний одяг” і так далі.

“Ми їх змінимо! Ми навчимо ваших дітей бути толерантними”, – співають хористи.

“Ми змінимо ваших дітей… Це відбуватиметься поступово. Тихо й непомітно. І ви фактично не помітите це. Ви можете утримати їх від дискотек. Попередити про Сан-Франциско… Змусити носити штани зі стрілками. Нам все одно. Нам все одно. Змінимо ваших дітей… Ми зробимо їх толерантними та справедливими”, – йдеться в пісні.

Журналісти дізналися про те, що ідея пісні належить представнику ЛГБТК+ Майло Яннополусу. Він заявив з цього приводу:

“Іноді відносини між хлопчиками та чоловіками – це своєрідні стосунки… Стосунки, в яких дорослі чоловіки допомагають хлопчикам зрозуміти, хто вони насправді, дають їм захист та безпеку, а також – любов, яку їм не можуть дати батьки”.