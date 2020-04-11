Організатори щорічного фестивалю музики та мистецтв Burning Man, який було заплановано на кінець серпня - початок вересня, відмінили його через пандемію коронавірусу. Його можуть провести в онлайн-форматі.

Про це повідомили організатори фестивалю.

Традиційно, фестиваль проходив в пустелі Блек-Рок (штат Невада).

“Після слухань, обговорень і ретельного обмірковування ми прийняли складне рішення не будувати Black Rock City в 2020 році”, – йдеться в їх заяві.

Тим, хто вже купили квиток на фестиваль, кошти повернуть.

При цьому, організатори попросили пожертвувати всю суму або її частину на підтримку проекту, щоб можна було організувати фестиваль онлайн.

“Ми не впевнені, що у нас все вийде, а якщо вийде, то буде чимало помилок, через які нам буде ніяково. Але, можливо, це буде весело, і навіть об’єднає нас”, – додали в зверненні.

Цього року темою фестивалю були “Мультисвіти”.

Варто зазначити, що фестиваль Burning Man, присвячений сучасному мистецтву і самовираження, проводиться щорічно з 1986 року. Під час проведення фестивалю на тиждень в пустелі встановлюються твори сучасного мистецтва, а під кінець організатори заходу за традицією спалюють гігантську дерев’яну людську фігуру.

Довідка. Burning Man – щорічний фестиваль, що проходить в пустелі Блек-Рок в Неваді. Фестиваль починається в останній понеділок серпня в 00:01 і триває вісім днів. Останній день припадає на День Праці, офіційне свято, що відзначається в США в перший понеділок вересня, вихідний день для більшості організацій.