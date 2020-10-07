Рок-гітарист Едді Ван Хален помер у віці 65 років.

Про це повідомив у Twitter його син Вольф Ван Хален.

Музикант помер від раку горла. Його називали “богом гітари”.

“Мені не віриться, що доводиться писати це, однак мій батько, Едвард Лодевейк Ван Гален, цього ранку програв тривалу і непросту боротьбу з раком (горла, – ред.)”, – написав він.

Ван Хален – американський гітарист нідерландського походження. У 1974 році разом з братом заснував групу Van Halen. В результаті його стали вважати одним з кращих рок-гітаристів в історії.

Також Ван Хален здобув популярність і як конструктор гітар і підсилювальної апаратури.