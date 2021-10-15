Про це повідомляють компанії Ghost Robotics та SWORD Defense.

Робота-собаку Vision 60 від Ghost Robotics було оснащено нестандартною зброєю — безпілотною гвинтівкою спеціального призначення із 30-кратним зумом, тепловізійною камерою та дальністю дії 1200 метрів від виробника SWORD Defense.

Ця зброя, за словами виробника, спеціально створена для ведення вогню з безпілотних платформ, таких як чотириногий Ghost Robotics Vision-60.

Робота вперше продемонстрували на щорічній конференції Асоціації армії США у Вашингтоні, яку позиціюють як “форум професійного розвитку”.

Поки незрозуміло, чи передбачений продаж таких роботів. Ghost Robotics називає цього робота “найкращим другом бійців” та наголошує, що підтримує Сили спеціальних операцій США останніми інноваціями.

За інформацією видання The Verge, роботи Ghost Robotics вже проходять випробовування в армії США. Їх використовують для патрулювання периметра бази, навігації на болотистих місцях тощо.

Примітно, що Boston Dynamics, найвідоміший виробник чотириногих роботів (їхній робот називається Spot) виступає проти використання своїх машин як зброї і дотримується суворої політики щодо цього.