Американська компанія Sportarly почала продавати накладні груди і м'язи. Товари пропонується використовувати під час онлайн-побачень, щоб вразити партнера.

Про це повідомляє видання Vice.

Компанія Sportarly зазвичай спеціалізується на продажу товарів для спорту, здоров’я та фітнесу. Але зараз, під час глобального карантину, в асортименті Інтернет-магазину з’явилися незвичайні товари, які компанія пропонує використовувати під час онлайн-побачень, щоб привернути увагу співрозмовника або співрозмовниці.

Зокрема, Sportarly пропонує користувачам придбати накладні груди значних розмірів за ціною від 46 до 66 доларів.

“Ми всі знаємо, якими незграбними можуть бути віртуальні побачення. Спілкування по веб-камері може бути таким приємним, і, звісно, вам захочеться звернути увагу співрозмовника куди завгодно, крім своєї брудної вітальні”, — йдеться в описі товару.

Також в Інтернет-магазині доступний “м’язистий костюм”, що представляє з себе сорочку в підкладками, що імітують накачані біцепси та кубики преса.

“Мускулистий костюм Virtual Date підходить для того, щоб носити його під одягом, і створює тонкий і сексуальний образ. Спостерігайте, як щелепи ваших соціально віддалених партнерів падають на підлогу, коли ви включаєте відео, і вони бачать, наскільки ви качок”, — відзначає виробник.

Вартість такого наряду — 45 доларів, але зараз можна купити за 36 доларів за знижкою. Розмір представлений тільки один.

Варто зазначити, що для кращого ефекту вироби рекомендується носити під одягом та надягати безпосередньо перед дзвінком по відеозв’язку.

Користувачі, які вже придбали карантинні новинки, в середньому поставили товарам 4-5 зірок з п’яти. Позитивних відгуків про накладні груди трохи більше, аніж про костюм з м’язами.