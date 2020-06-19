Фільм американського режисера Крістіана Нильссона Unsubscribe ("Відписатися") очолив кінопрокат США після того, як його показали в порожньому кінотеатрі.

Про це Нільссон написав у Facebook.

“Минулого тижня мій фільм став фільмом №1 в Америці”, – написав режисер.

Він розповів, що місяць тому спілкувався з Еріком Табачем, актором і блогером, про те, що через епідемію кінотеатри по всій країні закриті. “Ми жартували, що будь-який фільм, що буде показано у кінотеатрі, миттєво обійшов би касові збори. Розуміючи унікальність ситуації, ми стали виношувати план”, – сказав Нільссон.

Нільссон і Табач вирішили орендувати кінотеатр, щоб залишити собі кожен долар від продажу квитків, і повернути витрачені гроші.

За добу режисер написав сценарій фільму жахів, а протягом тижня його зняли в програмі Zoom. За сюжетом п’ять ютьюберів приєднуються до відеодзвінків, після чого їх починає переслідувати загадковий Інтернет-троль. На виробництво фільму, за словами режисера, було витрачено нуль доларів.

Коли фільм був готовий, Нільссон і Табач орендували кінотеатр в містечку Уестгемптон-Біч в штаті Нью-Йорк, викупили в ньому кожне глядацьке місце, після чого 10 червня показали Unsubscribe в порожньому залі.