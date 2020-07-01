Про це розповідають #Букви.
Інцидент стався в Сент-Луїсі. Сімейна пара зі зброєю в руках розігнала учасників протесту, які пошкодили їхній паркан. Виявилося, що чоловік і жінка — адвокати, і протестний рух Black Lives Matter підтримують.
Але користувачі розділилися на два табори — одні говорили, що подружжя мало повне право захищати свою приватну власність, а інші запевняли, що вони не повинні були наставляти зброю на мирних протестантів.
У будь-якому разі озброєне подружжя стало героями жартів і мемів.
“Мені не потрібен шлюб, якщо він не буде схожий на цей”
“Ти на LinkedIn vs ти в Twitter”
You on LinkedIn vs you on Twitter pic.twitter.com/x6PEOtDkTH
— davis 🐺🦊 (@basedkarbon) June 29, 2020
“Як я захищаю свій портфель акцій”
“Вона була безстрашніше і божевільніше, ніж він. Вона була його королевою, і нехай Бог допоможе кожному, хто наважився нешанобливо ставитися до його королеви”
- Раніше #Букви розповідали історію події та що відомо про сімейну пару.