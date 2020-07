Про це розповідають #Букви.

Інцидент стався в Сент-Луїсі. Сімейна пара зі зброєю в руках розігнала учасників протесту, які пошкодили їхній паркан. Виявилося, що чоловік і жінка — адвокати, і протестний рух Black Lives Matter підтримують.

Але користувачі розділилися на два табори — одні говорили, що подружжя мало повне право захищати свою приватну власність, а інші запевняли, що вони не повинні були наставляти зброю на мирних протестантів.

У будь-якому разі озброєне подружжя стало героями жартів і мемів.

“Мені не потрібен шлюб, якщо він не буде схожий на цей”

“Ти на LinkedIn vs ти в Twitter”

You on LinkedIn vs you on Twitter pic.twitter.com/x6PEOtDkTH

— davis 🐺🦊 (@basedkarbon) June 29, 2020