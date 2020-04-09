Американська сім'я настільки не знала, чим себе зайняти на карантині, що, знайшовши старі костюми героїв мультсеріалу "Сімпсони", вирішила відтворити знамениту заставку з мультфільму.

Ролик опубліковано на каналі в YouTube.

“Наші діти нудьгують після чотирьох тижнів соціальної ізоляції. Ми з дружиною наводили лад у підвалі і знайшли наші старі костюми Сімпсонів на Хеллоуїн. І ми запитали себе, що ж з ними робити? Одна з цих проблем вирішила іншу. Кінцевий результат на цьому відео” , – зазначив глава сімейства.

Так, на початку ролика виконавець ролі Барта пише на дошці “я практикую соціальне дистанціювання”.