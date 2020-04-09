Ролик опубліковано на каналі в YouTube.
“Наші діти нудьгують після чотирьох тижнів соціальної ізоляції. Ми з дружиною наводили лад у підвалі і знайшли наші старі костюми Сімпсонів на Хеллоуїн. І ми запитали себе, що ж з ними робити? Одна з цих проблем вирішила іншу. Кінцевий результат на цьому відео” , – зазначив глава сімейства.
Так, на початку ролика виконавець ролі Барта пише на дошці “я практикую соціальне дистанціювання”.
- Через три тижні після початку карантину італійці перестали підтримувати один одного співом зі своїх балконів, що свідчить про те, що напруга в суспільстві зростає.