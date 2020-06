Про це повідомляють #Букви.

Художниця з Колорадо, США на ім’я Саліна Гомес (псевдонім Ill Ink) запустила на платформі Kickstarter збір коштів на створення незвичайної книги-розмальовки на 52 сторінки. Сюжети картинок засновані на публікаціях в Twitter засновника компанії Tesla, мільярдера Ілона Маска.

Ілюстраторка відібрала публікації за 2016-2020 роки, які, на її погляд, є найбільш цікавими. В добірку не увійшли пости про особисте життя Маска, його відповіді на чужі твіти та репости.

Приклади:

Пост: “Завершення плану під час прослуховування саундтреку від Гетсбі. Здається доречним…”

Finishing off the plan while listening to the soundtrack from Gatsby. Seems appropriate…

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2016