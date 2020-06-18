Про це повідомляють #Букви.

Художниця з Колорадо, США на ім’я Саліна Гомес (псевдонім Ill Ink) запустила на платформі Kickstarter збір коштів на створення незвичайної книги-розмальовки на 52 сторінки. Сюжети картинок засновані на публікаціях в Twitter засновника компанії Tesla, мільярдера Ілона Маска.

илон_маск раскраска

Фото: kickstarter.com

Ілюстраторка відібрала публікації за 2016-2020 роки, які, на її погляд, є найбільш цікавими. В добірку не увійшли пости про особисте життя Маска, його відповіді на чужі твіти та репости.

Приклади:

Пост: “Завершення плану під час прослуховування саундтреку від Гетсбі. Здається доречним…”

Ілюстрація:

илон_маск раскраска

Фото: kickstarter.com

Пост: Опитування на тему “Зробити технократію (гіпотетичне суспільство, в якому влада належить науково-технічним фахівцям — ред.) Марса реальною”.

Ілюстрація:

илон_маск раскраска

Фото: kickstarter.com

Хоча збір коштів триватиме до 15 липня, художниця вже зібрала більше, ніж планувала. На момент написання новини дівчина зібрала 12,7 тисяч доларів при необхідних 10 тисячах.

Поки збір коштів триває, будь-який бажаючий може придбати розмальовку про засновника Tesla за 30 доларів.

Творець книги розповіла, що почала працювати над розмальовкою тому, що дописи Маска “принесли їй багато радості”.

“Мета полягала в тому, щоб зосередитися на речах, які надихнуть людей мріяти про щось більше. Підтримати ідею наступної великої людської міграції, космічної колонізації. Попросити людей за допомогою химерних малюнків відмовитися від цих газових автомобілів та купити електромобілі”, — розповіла Гомес в інтерв’ю Business Insider.