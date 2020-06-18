Про це повідомляють #Букви.

Художниця з Колорадо, США на ім’я Саліна Гомес (псевдонім Ill Ink) запустила на платформі Kickstarter збір коштів на створення незвичайної книги-розмальовки на 52 сторінки. Сюжети картинок засновані на публікаціях в Twitter засновника компанії Tesla, мільярдера Ілона Маска.

Ілюстраторка відібрала публікації за 2016-2020 роки, які, на її погляд, є найбільш цікавими. В добірку не увійшли пости про особисте життя Маска, його відповіді на чужі твіти та репости.

Приклади:

Пост: “Завершення плану під час прослуховування саундтреку від Гетсбі. Здається доречним…”

Finishing off the plan while listening to the soundtrack from Gatsby. Seems appropriate… — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2016

Ілюстрація:

Пост: Опитування на тему “Зробити технократію (гіпотетичне суспільство, в якому влада належить науково-технічним фахівцям — ред.) Марса реальною”.

Make the Mars Technocracy real — Elon Musk (@elonmusk) February 27, 2019

Ілюстрація:

Хоча збір коштів триватиме до 15 липня, художниця вже зібрала більше, ніж планувала. На момент написання новини дівчина зібрала 12,7 тисяч доларів при необхідних 10 тисячах.

Поки збір коштів триває, будь-який бажаючий може придбати розмальовку про засновника Tesla за 30 доларів.

Творець книги розповіла, що почала працювати над розмальовкою тому, що дописи Маска “принесли їй багато радості”.