Про це повідомляє видання The Verge.

Американська корпорація Electronic Arts, що займається поширенням відеоігор, анонсувала нове реаліті-шоу The Sims Spark’d.

В рамках шоу 12 його учасників будуть створювати в грі The Sims персонажів, розвивати їхні історії, будувати домівки та виконувати завдання. Судити учасників будуть запрошені знаменитості — співачка Тайла Паркс, YouTube-блогерка Келсі Імпічче та розробник ігор Дейв Міотке, який працює над франшизою The Sims понад десять років. Переможець шоу отримає приз — $ 100 тисяч.

Всього вийде 4 епізоди шоу, перший з них покажуть 17 липня на телеканалі TBS, пізніше він з’явиться на YouTube-каналі BuzzFeed Multiplayer.

Ліндсі Пірсон, генеральна менеджерка франшизи The Sims, розповіла, що метою проєкту є залучення нових гравців. За її словами, гравці-початківці з його допомогою отримають підказки щодо того, як почати ознайомлення з The Sims, як це відбувається при перегляді, наприклад, кулінарних шоу.

Також напередодні було оприлюднено трейлер шоу: