Про це повідомляє видання TMZ.

В поліцейському управлінні Лос-Анджелеса (LAPD) повідомили, що серед затриманих є як крадії собак, так і ті, хто стріляли в помічника співачки.

Про деталі розслідування в поліції не повідомили.

24 лютого Фішер вигулював бульдогів. Зловмисники стріляли в нього та поранили, після чого вкрали двох собак – Коджі та Густава. Фішера відвезли до лікарні, а через кілька днів вдалося знайти та повернути собак. Жителька Голлівуду побачила собак та звернулася до персоналу зірки, аби ті забрали тварин. Про те, яка жінка знайшла собак та при яких обставинах – поліція не розголошуватиме.

Також правоохоронці повідомили про те, що вилучили відео з камер спостереження на сусідському будинку. Вони побачили, що до будинку зірки під’їхав білий седан і з нього вийшли двоє чоловіків. Вони билися з Фішером, після чого один з них витягнув пістолет та почав стріляти.

Зазначимо, що французьких бульдогів найчастіше викрадають у власників. Ця порода собак є популярною, дорогою та невеликою за розмірами.

Собак співачки викрали з метою перепродажу. Якщо викрадач знав про те, хто є власником тварин, він згодом вийде на зв’язок з представниками співачки та запропонує викуп.