Відео швидко розповсюдили користувачі соцмережі.
Після того як мільйони користувачів подивилися відео, господиня IHOP Даяна Родас особисто запросила Сендлера відвідати один із закладів.
“Не може бути нічого більш хвилюючого! Дякую, Адаме Сандлере”, – написала Родас в TikTok.
@dayanna.rodas
Pleaseee come back #comedy #fyp #foryou #viral #adamsandler
Це відбулося ще минулого місяця. Тоді Родас опублікувала відео з фільтром “клоун”, написавши, що не впізнала Сендлера серед гостей. Вона пояснила, що актору довелося б чекати 30 хв, поки звільниться столик.
Коли Родас зрозуміла, що розмовляла з голлівудським актором, то написала в соцмережах:
“Будь ласка, повернись!”.
Сендлер із задоволенням повернувся до ресторану, хоча й не одразу. На честь його повернення в мережі ресторанів зробили сюрприз всім клієнтам. В понеділок, з 12 до 8 години всі гості могли пити стільки молочних коктейлів, скільки душа забажає.
Також ресторан пообіцяв пожертвувати по долару за кожен проданий молочний коктейль (до 50 тисяч доларів) організації Comedy Gives Back. Саме цю організацію Сендлер підтримував протягом пандемії.
У відповідь Сендлер опублікував фото свого пса біля вивіски IHOP.
“Дякую IHOP за Milkshake Monday”, – написав актор.
@dayanna.rodas
Couldn’t have been more excited!! Thank you Adam Sandler! #fyp #ihop #milkshakemonday #adamsandler #awesome #viral
- Раніше детективна комедія “Загадкове вбивство” (Murder Mystery) від Netflix з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон в головних ролях встановила рекорд за переглядами після прем’єри 14 червня.