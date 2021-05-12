В соціальній мережі з'явилося відео за участі голлівудського актора Адама Сендлера. Зірка прийшов до американського ресторану IHOP і збирався поїсти млинці з дочкою, однак його випровадили, пояснивши це повною посадкою гостей.

Відео швидко розповсюдили користувачі соцмережі.

Після того як мільйони користувачів подивилися відео, господиня IHOP Даяна Родас особисто запросила Сендлера відвідати один із закладів.

“Не може бути нічого більш хвилюючого! Дякую, Адаме Сандлере”, – написала Родас в TikTok.

Це відбулося ще минулого місяця. Тоді Родас опублікувала відео з фільтром “клоун”, написавши, що не впізнала Сендлера серед гостей. Вона пояснила, що актору довелося б чекати 30 хв, поки звільниться столик.

Коли Родас зрозуміла, що розмовляла з голлівудським актором, то написала в соцмережах:

“Будь ласка, повернись!”.

Сендлер із задоволенням повернувся до ресторану, хоча й не одразу. На честь його повернення в мережі ресторанів зробили сюрприз всім клієнтам. В понеділок, з 12 до 8 години всі гості могли пити стільки молочних коктейлів, скільки душа забажає.

Також ресторан пообіцяв пожертвувати по долару за кожен проданий молочний коктейль (до 50 тисяч доларів) організації Comedy Gives Back. Саме цю організацію Сендлер підтримував протягом пандемії.

У відповідь Сендлер опублікував фото свого пса біля вивіски IHOP.

“Дякую IHOP за Milkshake Monday”, – написав актор.