Український гурт та переможці пісенного конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra презентували нову пісню, яку виконали спільно з культовим фінським гуртом The Rasmus. Пісня "In The Shadows of Ukraine" присвячена широкомасштабній війні в Україні.

Відповідний відеоролик гурт Kalush Orchestra опублікував на своєму YouTube каналі.

В описі під відеокліпом зазначається, що, поєднавши легендарну рок-пісню з неповторним звучанням українського фольку, музиканти створили “В тіні України”.

Оригінальний текст пісні: “Вони кажуть, що я повинен навчитися вбивати, перш ніж відчуватиму себе у безпеці, але я краще вб’ю себе, ніж стану їхнім рабом” – відображає почуття українців під час тривалої повномасштабної війни в їхній країні.

“Наша місія – щоб якомога більше людей дізналися про цю війну та мужність українського народу. Тому ми вирішили зняти кліп на цю пісню. Ми віримо, що “сонце зійде, і всі вороги зникнуть”, – йдеться в описі під композицією.

Кліп на пісню артисти створили чорно-білим. У відеороботі можна побачити самих музикантів, а також образи українок в традиційних костюмах, козаків, дітей, а також українських військових.

У спільній композиції музиканти поєднали український фольк, хіп-хоп та рок. Режисером кліпу став Леонід Колосовський.

Як запевняють музиканти, співпраця Kalush Orchestra та The Rasmus триватиме.

Варто зазначити, що eкраїнський гурт та переможці пісенного конкурсу “Євробачення-2022” Kalush Orchestra їдуть в тур США та Канадою, де під час концертів збиратимуть кошти на підтримку України.

Артисти написали, що об’їхали майже всю Європу, щоб показати їхній унікальний етнічний код, українську культуру та зібрати гроші на підтримку України. Завдяки своїм концертам виконавцям вдалося зібрати 54 мільйони гривень.

“Тепер наша ціль масштабніша — зробити це в США та Канаді! Ми маємо показати усьому світу, які українці сильні, та донести це через нашу музику!” — написали Kalush.

Крім того, переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому зароблені кошти передадуть фонду Сергія Притули.