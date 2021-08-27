Про це повідомляє видання Independent.
Інцидент стався в Бірмінгемі. Актор зупинився в готелі, а його охоронець залишив автомобіль на паркінгу. Поки що відомо, що зловмисники використали спеціальний сканер, аби скопіювати сигнал від безконтактного ключа.
Про те, що автомобіль зник – першим дізнався охоронець Круза. Він повідомив у поліцію.
Автомобіль доволі швидко вдалося знайти, оскільки там було встановлено спеціальну систему для стеження. Однак, злодії вкрали весь багаж, який сам актор оцінив у тисячі фунтів.
Деталі інциденту розповів голова служби безпеки актора Джек Річер.
“Тома возили на цій машині, коли він був у Бірмінгемі, а частину речей та багажу він склав в автомобіль… Машину ми доволі швидко знайшли, але все, що було всередині – зникло”, – розповів він.
У поліції сповістили, що автомобіль досить швидко знайшли в Сметвіку. Тепер правоохоронці аналізують записи з камер відеостеження.
- Раніше повідомлялося, що популярний голлівудський актор Том Круз виставив на продаж свій розкішний гірський маєток у Колорадо, США. Він планує отримати за нього 39,5 млн доларів.