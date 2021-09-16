Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні чотири області наближаються до "червоного" рівня епіднебезпеки із коронавірусом.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Слово і Діло”.

За словами Ляшка, наразі до “червоного” рівня небезпеки наближаються Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області.

“В абсолютних цифрах великі цифри у Києві, у Харкові, але з розрахунку на 100 тисяч населення все-таки Західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок із киснем – більша. Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров’я, тоді будемо пропонувати впровадити “червоний” рівень епідемічної небезпеки в конкретній області”, – додав він, зауваживши, що різні рівні обмежень в регіонах показали найбільш ефективний результат, ніж карантин вихідного дня та локдаун.

Що стосується вакцинації дітей, міністр відповів – зарано. За його словами, показники захворюваності в дитячих навчальних закладах занизькі – 8%.

“Вакцинація не запобігає перенесенню хвороби. Вона запобігає доказово – тяжкому перебігу і перебігу середньої тяжкості. Витрачати ресурс і енергію зараз. Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення – і тоді переключимося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс має бути пріоритезований туди, де є найбільша загроза втрати здоров’я і життя”, – сказав він.