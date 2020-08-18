В Україні стартували зйомки фільму за книгою співака, телеведучого і продюсера Кузьми Скрябіна (Андрія Кузьменка) ”Я, ”Побєда” і Берлін”.

Про це повідомили у Держкіно України.

”Компанія Star Media почала знімати повнометражний фільм ”Я, ”Побєда” і Берлін” – за сюжетом однойменної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) ”, – йдеться в повідомленні.

Комедія за мотивами повісті розповість історію хлопця Кузьми, який придбав перше в своєму житті авто під маркою ”Побєда”. Готовий разом із нею підкорювати цілий світ, герой вирушає зі своїм товаришем Бардом до Берліну. Проте ні сам Кузьма, ні Бард не підозрюють, які шалені пригоди чекають на них, а також того, що повернуться вони з цієї подорожі вже зовсім іншими людьми.

Кінопроєкт комедії ”Я, ”Побєда” і Берлін” став одним із переможців Одинадцятого конкурсного відбору Держкіно. Режисером стрічки виступила Ольга Ряшина, а авторами адаптації сценарію – Анатолій Крим та Олексій Комаровський.

ДОВІДКА. Андрій Кузьменко (1968-2015), відомий український співак, продюсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін”. Народився в місті Самбір Львівської області.

У 11 років він почув пісню The Beatles “Lady Madonna”, і вона перевернула його життя. Андрій захотів зіграти її на піаніно. З цього моменту Кузьма Скрябін задумався про те, щоб писати пісні. Перший кліп Кузьми і його групи показали на українському телебаченні в 1995 році. Це була пісня Train.

Скрябін трагічно загинув 2 лютого 2015 року на затяжному повороті за селом Лозуватка на 86 км траси “Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя”.