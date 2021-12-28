Про це повідомляють #Букви.
Вперше про відкриття магазину стало відомо ще на початку вересня 2021 року. Тоді на сторінці Off-White у Instagram опублікували відео, де Вірджил Абло пише на чорному авто фразу “Hello Kyiv”. Також у цей час він виступив з діджей-сетом на масштабній вечірці в Куренях вночі 5 вересня.
Магазин знаходиться у центрі Києва на вулиці Марії Заньковецької, 4 (Пасаж) та працює з 11:00 до 19:30 у будні та у суботу, та з 11:00 до 18:00 у неділю.
ДОВІДКА. Вірджил Абло — американський модельєр та дизайнер одягу. З березня 2018 року обіймав посаду художнього керівника чоловічого одягу бренду Louis Vuitton. Також у 2012 заснував бренд Off-White. Помер 28 листопада 2021 року.
- У вересні 2021 року креативний директор Louis Vuitton і засновник бренду Off-White Вірджіл Абло відвідав Київ, аби виступити на вечірці.
- Також худкерівник чоловічого одягу бренду Louis Vuitton та засновник Off-White Вірджил Абло в колаборації з Mercedes-Benz створив унікальну версію авто G-Class.
- Раніше Вірджіл Абло долучився до благодійного аукціону, організованого музичним гуртом Deviation, щоб зібрати гроші для Black Lives Matter.
- Перед тим він опинився в центрі скандалу за те, що пожертвував всього 50 доларів організації Fempower — на боротьбу з расизмом.