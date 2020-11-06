На замовлення популярного французького мовника "CANAL+" в Україні зніматимуть англомовний серіал про космос.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

“Новина про те, що в Україні запрацював механізм рібейтів, шириться Європою. На замовлення популярного французького мовника “CANAL+” французький продакшн “Federation Entertainment” разом з компанією “Apple Tree Vision” готуються до фільмування в Україні нового англомовного серіалу про космос”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це шестисерійна детективна драма “Інфініті”. Старт фільмування заплановано попередньо на березень 2021 року. Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі.

Ткаченко також додав, що до проєкту залучатимуть українських акторів та команди фахівців на майданчику.