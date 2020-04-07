У 94 роки померла відома британська актриса Онор Блекман, яка зіграла в "Месниках" та фільмі про Джеймса Бонда.

Про це пише видання The Hollywood Reporter.

Блекман померла в своєму будинку в Льюїсі, графство Сассекс, з природних причин, не пов’язаних з коронавірусів.

Народилася Онор в Лондоні. Вона зіграла в: фільмі “Ночі, щоб пам’ятати” (1958), одному з переказі катастрофи Титаніка – “Загибель “Титаніка”. А п’ять років потому вона знялася в ролі богині Гери в “Джейсона і Аргонавтів” (1963).

У 1962 році Блекман знялася в британському серіалі “Месники”, де зіграла овдовілого антрополога і власника чорного пояса з дзюдо.

У 1964 році їй дісталася роль Пусси Галор в картині “Голдфінгер”, який став третім фільмом із серії бондіани.