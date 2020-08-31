Акторка Емма Робертс показала округлений животик в сукні від українського бренду. Зірка вперше публічно підтвердила, що вагітна.

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29-річна американська попспівачка та акторка Емма Робертс вперше публічно підтвердила інформацію про те, що вона чекає на дитину від свого партнера, 35-річного актора Гаррета Хедлунда.

Робертс знаходиться у стосунках з Хедлундом з 2019 року. Цього літа в мережі почали з’являтися чутки про можливу вагітність акторки.

31 серпня зірка опублікувала фото, якими підтвердила здогадки фанатів.

На знімках Роберт обіймається з Гарретом. Допис доповнено підписом: “Я…і двоє моїх улюблених хлопчиків”.

На фото акторка одягнена у довгу білу сукню з пишними рукавами від українського бренду Sleeper.

Що відомо про Емму Робертс?

Емма Робертс народилася 10 лютого 1991 року в містечку Рінбек, штат Нью-Йорк. Її батьки — актор Ерік Робертс та акторка Келлі Канінгем. Відома акторка Джулія Робертс — тітка Емми.

Робертс почала захоплюватися кіно ще у дитинстві. На екранах вона дебютувала у 2001 році, виконавши роль у фільмі Теда Демме “Кокаїн”.

Після першої вдалої ролі Емма переїхала до Лос-Анджелесу. Далі вона поєднувала навчання зі зйомками. В цей період вона з’являлася у другорядних ролях у стрічках “Велика любов”, “Улюбленці Америки”, “Великий чемпіон”, “Оторва” та інших.

У 2005 році Робертс випустила дебютний альбом “Unfabulous and More”. Альбом став саундтреком до однойменного серіалу з Робертс у головній ролі.

У 2006 році записала пісню для саундтреку фільму “Аквамарин”, в якому вона зіграла одну з головних ролей.

У 2007 році Робертс вирішила зосередитися на акторській кар’єрі.

У вересні 2011 року Робертс почала відвідувати коледж Сари Лоуренс — один з найдорожчих вишів США. Однак згодом вона припинила навчання заради кар’єри.

У 2012-2019 роках авторка зустрічалася і була у шлюбі з актором Еваном Пітерсом, з яким познайомилася на зйомках фільму “Дорослий світ”. Пара розлучилася у березні минулого року.

Станом на зараз Робертс брала участь у зйомках понад 30 фільмів та серіалів. Вона відомо глядачам за ролями в серіалах “Не така” й “Американська історія жахів”. А також за фільмами “Ми — Міллери”, “Деліріум”, “Райські пагорби” та іншими.