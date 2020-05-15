Про це пише Rolling Stone.

У ролику вагітна співачка повністю оголилася біля кам’яного водоспаду і залізла в лісовий струмок.

“Daisies” – це надихаюча пісня про силу людського духу в стилі хіта Кеті Перрі “Roar”.

“Я написала цю пісню декілька місяців тому, як заклик залишатися вірним курсу, який ви самі собі поставили, незалежно від того, що можуть думати інші. Нещодавно вона набула для мене нове значення, з огляду на те, що переживає весь світ”, – зазначила співачка.

Режисером кліпу виступила Ліза Волошин, зйомки пройшли при дотриманні соціального дистанціювання.