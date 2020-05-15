Про це пише Rolling Stone.
У ролику вагітна співачка повністю оголилася біля кам’яного водоспаду і залізла в лісовий струмок.
“Daisies” – це надихаюча пісня про силу людського духу в стилі хіта Кеті Перрі “Roar”.
“Я написала цю пісню декілька місяців тому, як заклик залишатися вірним курсу, який ви самі собі поставили, незалежно від того, що можуть думати інші. Нещодавно вона набула для мене нове значення, з огляду на те, що переживає весь світ”, – зазначила співачка.
Режисером кліпу виступила Ліза Волошин, зйомки пройшли при дотриманні соціального дистанціювання.
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I wrote this song a couple months ago as a call to remain true to the course you’ve set for yourself, regardless of what others may think. Recently, it has taken a new meaning for me, in light of what the whole world is experiencing. Each of us is one in more than seven billion, with our own story of strength and resilience to tell. 🌼DAISIES🌼 is out now. I hope it will be the soundtrack to going for your dreams now… especially the ones we left behind 💛
- Популярна американська співачка Кеті Перрі знялася для телешоу в об’ємному костюмі рулону туалетного паперу.