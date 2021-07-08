Вагітна принцеса Беатріс вперше з'явилась на публіці з того часу, як стало відомо про те, що вона чекає дитину. Разом з чоловіком, Едоардо Мапеллі Моцці вони відвідали Вімблдонський турнір.

Про це повідомляє журнал HELLO.

Беатріс та Едуардо прийшли на Вімблдон в дев’ятий день тенісного турніру. Принцеса Йоркська була в королівській ложі у білі сукні з чорними горохами бренду Self-Portrait.

Про те, що внучка королеви Великобританії Єлизавети II, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло Моцці чекають первістка, стало відомо 19 травня.

Як повідомляє журнал People, дитина Беатріс стане 12-м правнуком королеви Єлизавети після того, коли в найближчі тижні народиться дівчинка принца Гаррі і Меган Маркл.

Ця новина з’явилася через 10 місяців після того, як принцеси Беатріс і Едоардо зв’язали себе узами шлюбу на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі були присутні близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, в тому числі королева і принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу, від колишніх відносин з американською дизайнеркою Дарой Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова і дуже практична мачуха.