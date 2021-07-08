Про це повідомляє журнал HELLO.

Беатріс та Едуардо прийшли на Вімблдон в дев’ятий день тенісного турніру. Принцеса Йоркська була в королівській ложі у білі сукні з чорними горохами бренду Self-Portrait.

Фото: Karwai Tang

Фото: Karwai Tang

Фото: Karwai Tang

Фото: Karwai Tang

Про те, що внучка королеви Великобританії Єлизавети II, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло Моцці чекають первістка, стало відомо 19 травня.

Як повідомляє журнал People, дитина Беатріс стане 12-м правнуком королеви Єлизавети після того, коли в найближчі тижні народиться дівчинка принца Гаррі і Меган Маркл.

Ця новина з’явилася через 10 місяців після того, як принцеси Беатріс і Едоардо зв’язали себе узами шлюбу на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі були присутні близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, в тому числі королева і принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу, від колишніх відносин з американською дизайнеркою Дарой Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова і дуже практична мачуха.

  • Про  стосунки  Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці стало відомо восени 2018 року. Їхні сім’ї знайомі багато років. Пара заручилася під час поїздки в Італію у вересні 2019 року.