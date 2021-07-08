Вагітна принцеса Беатріс вперше вийшла на публіку відтоді, як стало відомо про її вагітність. Спільно з чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці вони відвідали Вімблдонський турнір.

Про це повідомляє журнал HELLO.

Беатріс та Едуардо прийшли на Вімблдон у дев’ятий день тенісного турніру. Принцеса Йоркська була в королівській ложі у білій сукні в чорний горох бренду Self-Portrait.

Про те, що онучка королеви Великобританії Єлизавети II, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло Моцці чекають первістка, стало відомо 19 травня.

Як повідомляє журнал People, дитина Беатріс стане 12-м правнуком королеви Єлизавети після того, коли найближчими тижнями народиться дівчинка принца Гаррі та Меган Маркл.

Ця новина з’явилася через 10 місяців після того, як принцеси Беатріс і Едоардо побралися на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі були присутні близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, зокрема королева і принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу, від колишніх стосунків з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова і дуже практична мачуха.