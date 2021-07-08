Про це повідомляє журнал HELLO.

Беатріс та Едуардо прийшли на Вімблдон у дев’ятий день тенісного турніру. Принцеса Йоркська була в королівській ложі у білій сукні в чорний горох бренду Self-Portrait.

Фото: Karwai Tang

Фото: Karwai Tang

Фото: Karwai Tang

Фото: Karwai Tang

Про те, що онучка королеви Великобританії Єлизавети II, принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапелло Моцці чекають первістка, стало відомо 19 травня.

Як повідомляє журнал People, дитина Беатріс стане 12-м правнуком королеви Єлизавети після того, коли   найближчими тижнями народиться дівчинка принца Гаррі та Меган Маркл.

Ця новина з’явилася через 10 місяців після того, як принцеси Беатріс і Едоардо побралися  на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі були присутні близько 20 близьких друзів і членів сім’ї,  зокрема королева і принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу, від колишніх стосунків  з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова і дуже практична мачуха.

  • Про  стосунки  Беатріс і Едоардо Мапеллі Моцці стало відомо восени 2018 року. Їхні сім’ї знайомі багато років. Пара заручилася під час поїздки в Італію у вересні 2019 року.