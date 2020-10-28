Відома американська модель Емілі Ратаковскі заявила, що вони з чоловіком не нав’язуватимуть своїй майбутній дитині гендерні стереотипи. Їхній малюк сам обере собі стать до 18 років.

Про це зірка заявила в інтерв’ю виданню Vogue.

За словами Ратаковскі, її дитина матиме 18 років для того, щоб зрозуміти, ким вона себе почуває – жінкою чи чоловіком.

“Нам з чоловіком подобається відповідати на запитання людей, що ми не дізнаємося стать, поки нашій дитині не виповниться 18 років, і що саме тоді вона розкаже про це. Всі сміються над цим. Однак все набагато складніше, ніж ті геніталії, з якими може народитися наша дитина: ким буде ця людина? Для якої людини ми станемо батьками? Як вона змінить наше життя? Мені подобається ідея нав’язати моїй дитині якомога менше гендерних стереотипів”, – сказала модель.

Однак Ратаковскі не стала приховувати, що все життя мріяла про дівчинку. На своїй сторінці в Instagram модель поділилася новими світлинами в особливому стані, а також зізналась, що їй подобається “нове тіло”.