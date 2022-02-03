Американська R&B і попспівачка, композиторка та акторка Ріанна вперше опублікувала світлину своєї вагітності у соцмережі.

Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram.

Раніше у ЗМІ вже поширилися знімки з фотосесії Ріанни та її коханого, американського репера Ракім Маєрс, відомого як A$AP Rocky. На них пара прогулюється засніженим містом.

Тоді чутки про вагітність зірки підтвердилися. Артистка позувала на фото з оголеним животиком, який помітно округлився. Світлини в Instagram опублікували зірковий фотограф Майлз Діггс та стиліст Джахліл Вівер.

Кілька годин тому, Ріанна й сама поділилася фото у своєму Instagram. На ній вона стоїть боком у вбиральні, оголивши живіт. У коментарях до допису співачку зірки та підписники вітають Ріанну з майбутнім материнством та висловлюють побажання.