Відповідне фото співачка опублікувала у своєму Instagram.
Раніше у ЗМІ вже поширилися знімки з фотосесії Ріанни та її коханого, американського репера Ракім Маєрс, відомого як A$AP Rocky. На них пара прогулюється засніженим містом.
Тоді чутки про вагітність зірки підтвердилися. Артистка позувала на фото з оголеним животиком, який помітно округлився. Світлини в Instagram опублікували зірковий фотограф Майлз Діггс та стиліст Джахліл Вівер.
Кілька годин тому, Ріанна й сама поділилася фото у своєму Instagram. На ній вона стоїть боком у вбиральні, оголивши живіт. У коментарях до допису співачку зірки та підписники вітають Ріанну з майбутнім материнством та висловлюють побажання.
- Раніше, A$AP Rocky вперше відверто прокоментував свої стосунки зі співачкою Ріанною.
- Відомо, що Ріанна невдовзі потішить армію своїх фанів новим кліпом. У відеороботі з’явиться її бойфренд – репер A$AP Rocky (Ракім Маєрс).