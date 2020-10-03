Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Так, в останніх звинуваченнях стверджується, що він згвалтував жінку в готелі в Беверлі-Хіллз в період з 2004 по 2005 рік і двічі зґвалтував іншу жінку – в листопаді 2009 року і листопаді 2010 року.

Зазначається, що загалом йдеться про 6 нових епізодів насильства.

У січні Вайнштейну було пред’явлено звинувачення в згвалтуванні двох жінок в 2013 році. Потім, в квітні, було додано ще одне звинувачення в тому, що він напав на жінку в готелі Беверлі-Хіллз в 2010 році.

Влада Лос-Анджелеса вже почали процедуру екстрадиції, однак вона була відкладена через епідемію коронавірусу. Ще одне слухання у справі про екстрадицію відбудеться в грудні.

Нагадаємо, 25 травня 2018 Вайнштейн прийшов до поліцейського відділку в нижньому Манхеттені в 07:30 за місцевим часом з книгами та іншими речами. Там у нього взяли відбитки пальців, після чого доставили в суд. Згодом суд в Нью-Йорку відпустив Вайнштейна під заставу в $1 млн.

За декілька днів велике журі в Нью-Йорку пред’явило йому звинувачення в згвалтуванні. У липні Харві Вайнштейну висунули нові звинувачення, які передбачають покарання у вигляді довічного ув’язнення.