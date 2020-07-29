Знімки він опублікував в Instagram.
Вакарчук написав, що провів в горах тиждень. Він відпочивав на Драгобраті.
“Тиждень в Карпатах – як місяць на найкращому морському курорті. Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги”, – написав музикант.
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Тиждень в Карпатах – як місяць на найкращому морському курорті. Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги) 📸 Фото 1: звідси починається Прут Фото 3: на Говерлі Фото 4: церква в Криворівні, де знімали Тіні забутих предків Фото 8: вигляд з готелю Янтри
- 11 червня лідер партії “Голос” Святослав Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 26 червня, на позачерговому з’їзді партії “Голос” делегати ухвалили рішення про припинення депутатських повноважень Святослава Вакарчука.