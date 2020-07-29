Музикант і екс-нардеп Святослав Вакарчук показав фото зі свого відпочинку в українських Карпатах.

Знімки він опублікував в Instagram.

Вакарчук написав, що провів в горах тиждень. Він відпочивав на Драгобраті.

“Тиждень в Карпатах – як місяць на найкращому морському курорті. Чудовий готель Янтри на Драгобраті – прекрасне місце, щоб зібратися з думками і накачати в гірських походах ноги”, – написав музикант.