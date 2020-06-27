Італійський модний будинок Valentino проведе спеціальне шоу, під час якого презентує нову осінньо-зимову колекцію.

Про це пише Harper’s Bazaar.

Захід складатиметься з двох шоу: перше пройде в онлайн-форматі 8 липня, а на другому, яке відбудеться 21 липня на території знаменитої римської кіностудії Cinecittà, будуть присутні люди.

Над цими шоу працюють креативний директор П’єрпаоло Піччолі і фотограф Нік Найт.

У Valentino впевнені, що цифрові ефекти ніколи не зможуть замінити реальну присутність людини, тому звичний формат модного показу допоможе більш повному вираженню творчості.