Про це пише Harper’s Bazaar.
Захід складатиметься з двох шоу: перше пройде в онлайн-форматі 8 липня, а на другому, яке відбудеться 21 липня на території знаменитої римської кіностудії Cinecittà, будуть присутні люди.
Над цими шоу працюють креативний директор П’єрпаоло Піччолі і фотограф Нік Найт.
У Valentino впевнені, що цифрові ефекти ніколи не зможуть замінити реальну присутність людини, тому звичний формат модного показу допоможе більш повному вираженню творчості.
- Модний будинок Chanel в понеділок, 8 червня, провів онлайн-показ круїзної колекції 2021.