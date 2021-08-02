60-річний американський актор Жан-Клод Ван Дам знявся для журналу ELLE напередодні виходу комедійного бойовика "Останній найманець" на Netflix. Цю стрічку знімали. зокрема, в Києві.

Кадри опубліковані на сайті журналу.

У п’ятницю, 30 липня, на Netflix вийшов комедійний бойовик “Останній найманець” із Жан-Клодом Ван Даммом в головній ролі. Стрічку зняв Девід Шархон, який разом з Ісмаелем Си Саване виступив також автором сценарію. Зауважимо, що ця стрічка доступна для перегляду із дубляжем та субтитрами українською.

Ця стрічка розповідає про таємничого колишнього агента спецслужби, який має терміново повернутися до Франції, оскільки його сина неправдиво звинуватили у незаконному обігу зброї та наркотиків.

На платформі цю стрічку описали так: “У цьому динамічному комедійному бойовику канонічний “крутий хлопець” Жан-Клод Ван Дамм б’є ворогів і сідає на шпагат”.

Напередодні виходу нової фільму актор не тільки дав інтерв’ю, в якому поділився міркуваннями щодо “Останнього найманця”, а й знявся в кумедній фотосесії для журналу. До того ж не сам, а з 7-річним собакою на ім’я Лола.

60-річна зірка бойовиків з 36-річним стажем позував у ванні з капелюхом, на ліжку в халаті та чоботах.

Були і фото в костюмі, але й ті не були серйозними.