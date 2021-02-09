Автомобільна компанія Ілона Маска купила біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) це може бути ще однією причиною розслідувати справу стосовно професійного троля і генерального директора Tesla Ілона Маска.

Про це повідомляє видання New Republic.

За інформацією SEC, в понеділок вранці Tesla повідомила, що придбала біткоїнів на суму 1,5 мільярда доларів. Tesla заявила, що братиме біткоїни в якості оплати за свої автомобілі.

Ця новина призвела до того, що вартість цієї криптовалюти зросла приблизно на 13%.

У документації для Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), виробник електромобілів заявив, що “ми очікуємо почати приймати Bitcoin як форми оплати за наші продукти в найближчому майбутньому, за умови дотримання чинного законодавства і спочатку на обмеженій основі”.

У 2020 році Tesla продала вуглецевих кредитів на суму близько 1,58 мільярда доларів, що майже в точності дорівнює вартості куплених біткоїнів. Як пише видання, такий хід може вплинути на імідж Tesla і Маска, адже голова компанії позиціонує себе як екологічно свідомий новатор.

Виходить, що компанія продавала екологічні кредити, а потім направила виручку в цифровий еквівалент спалювання вугілля.

Варто зазначити, що після твіти Маска про Dogecoin, жартівливій цифровий валюті, мінімальна вартість і обсяг торгів якої різко зросла.

SEC раніше звинувачувала Маска в шахрайстві за що вводять в оману твіти про вартість Tesla.

Багато в чому найцінніша в світі криптовалюта і найцінніший автовиробник заслуговують один одного. Маск давно проявив себе як творець неможливих інфраструктурних проєктів, готовий ризикнути статками своїх шанувальників, які чіпляються за кожен його твіт.