Вартість будинку в Бристолі, на якому з’явилося графіті Бенксі, виросла у 16 разів

Власниця будинку у Бристолі, на якому кілька днів тому з’явилося нове графіті від невловимого вуличного художника Бенксі, підняла ціну на будівлю у 16 разів.

Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що жінка домовилася про продаж будинку за 300 тисяч фунтів. Угода мала була відбутися цього тижня. Однак перед цим на фасаді будинку з’явилася картина Бенксі.

Після цього власниця терміново зняла будинок з продажу, скасувала угоду, поставила сигналізацію біля творіння художника та встановила захисний бар’єр, який захистить графіті від погодних чинників.

Так, після появи графіті “Апчхи” із зображенням літньої жінки, яка чхає, а її протез летить у повітрі, експерти оцінили будинок у 5 млн фунтів.

Сьогодні син власниці будинку Нік Макін заявив, що сім’я не знімала будівлю з продажу.

“Коли ви прокидаєтесь і бачите публікації таблоїдів про те, що будинок зараз коштує 5 мільйонів фунтів, ви повинні продумати свої дії… але це нічого не змінює”, – сказав він.

Він додав, що хоче зберегти та захистити графіті.

Макін повідомив, що продаж будинку зупинений на 48 годин, але не скасований зовсім.

За словами чоловіка, поява ексклюзивного графіті від Бенксі справді впливає на вартість будинку.

“Це дійсно збільшує вартість, і нам потрібен час, щоб подумати про це, але це нічого не змінює з точки зору продажу будинку для нас”, – сказав він.

Макін додав, що його сім’ю полили брудом після новин про те, що будинок зняли з продажу. Власники покрили художній витвір шматочком прозорого акрилу та встановили сигналізацію, щоб спробувати захистити його.

“Це не тільки не принесло нам 5 мільйонів фунтів стерлінгів, це насправді коштувало нам грошей. Ми вважаємо, що графіті слід захищати”, – сказав чоловік.

Новий витвір вуличного мистецтва в стилі невловимого графіті-художника Бенксі з’явився на будинку у Бристолі на вулиці Вейн. Графіті деякий час було прикритим, а вранці у четвер, 10 грудня, художник вирішив продемонструвати свою творчість суспільству.

Раніше повідомлялося, що британський вуличний художник, політичний активіст і режисер Бенксі програв дворічний спір щодо своєї картини “Метальник квітів” (Flower Thrower). Художник судився з виробником листівок Full Color Black.

Картину вуличного художника Бенксі “Покажи мені Моне” продали в Лондоні на аукціоні за 7,6 млн ($9,8 млн).

У Великій Британії з’явилося нове графіті, яке приписують стріт-арт художнику Бенксі. Графіті виявили на стіні салону краси в Ноттінгемі. На малюнку зображено дівчинку, яка грається з шиною, як з хула-хупом, а поруч з картиною стоїть зламаний велосипед без заднього колеса.