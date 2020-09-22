Про це повідомляє телеканал ABC.

Чепмен відбуває за вбивство музиканта довічний термін.

На черговому слуханні про дострокове звільнення його запитали, чи змінився він за 40 років у в’язниці. Чепмен відповів, що зрозумів — вбивство Леннона він вчинив з егоїзму і бажання прославитися. Також Чепмен сказав, що заздрив способу життя музиканта. Зараз він вважає, що ніяких виправдань його вчинку немає і дуже шкодує про скоєне.

Чемпен сказав, що найбільше йому шкода, що він завдав болю вдові музиканта Йоко Оно. За словами Чепмена, він весь час думає про це.

Марк Чепмен застрелив музиканта й учасника легендарної групи The Beatles Джона Леннона 8 грудня 1980 року, п’ять разів вистріливши йому в спину. У цей же день він взяв у Леннона автограф.