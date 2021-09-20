Ось список найяскравіших образів знаменитостей, повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Аня Тейлор-Джой знялася в шаховій драмі Netflix “Королівський гамбіт”.
Акторка Бет Берс.
Майкл Дуглас, номінований на звання найкращого комедійного актора за роль у фільмі “Метод Комінського”, пройшов по червоній доріжці разом зі своєю дружиною, актрисою Кетрін Зета-Джонс.
Британська актриса Синтія Еріво, яка зіграла Арету Франклін у серіалі “Геній: Арета”, була номінована на кращу головну жіночу роль лімітованого серіалу.
Карл Клемонс-Хопкінс – американський актор. Він був номінований на премію “Еммі” у прайм-таймі 2021 року у категорії найкращого актора другого плану в комедійному серіалі.
Джейсон Судейкіс, який зіграв головну роль в серіалі “Тед Лассо”, отримав нагороду як кращий комедійний актор.
Американська паралімпійська плавчиня з Балтимора Джессіка Лонг.
Тараджі Хенсон.
Джерні Смоллетт-Белл
Американський комік Бо Бернем.
Акторка Анджела Бассет.
Акторка Сара Полсон.
Акторка Мікаела Коел.
Акторка та модель Яра Шахіді.
Біллі Портер був номінований за головну роль у драмі “Поза”.