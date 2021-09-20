Найяскравіші зірки телебачення зібралися в Лос-Анджелесі в неділю на 73-му щорічну премію "Еммі".

Ось список найяскравіших образів знаменитостей, повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Аня Тейлор-Джой знялася в шаховій драмі Netflix “Королівський гамбіт”.

Акторка Бет Берс.

Майкл Дуглас, номінований на звання найкращого комедійного актора за роль у фільмі “Метод Комінського”, пройшов по червоній доріжці разом зі своєю дружиною, актрисою Кетрін Зета-Джонс.

Британська актриса Синтія Еріво, яка зіграла Арету Франклін у серіалі “Геній: Арета”, була номінована на кращу головну жіночу роль лімітованого серіалу.

Карл Клемонс-Хопкінс – американський актор. Він був номінований на премію “Еммі” у прайм-таймі 2021 року у категорії найкращого актора другого плану в комедійному серіалі.

Джейсон Судейкіс, який зіграв головну роль в серіалі “Тед Лассо”, отримав нагороду як кращий комедійний актор.

Американська паралімпійська плавчиня з Балтимора Джессіка Лонг.

Тараджі Хенсон.

Джерні Смоллетт-Белл

Американський комік Бо Бернем.

Акторка Анджела Бассет.

Акторка Сара Полсон.

Акторка Мікаела Коел.

Акторка та модель Яра Шахіді.

Біллі Портер був номінований за головну роль у драмі “Поза”.