Талінда Беннінгтон привітала свого покійного чоловіка, соліста гурту Linkin Park Честера Беннінгтона, в день його 45-річчя.

Вона поділилася на своїй сторінці в Instagram відео, на якому Честер танцює з їхнім сином Тайлером. Детальніше пише журнал People.

“З Днем Народження. Тобі було б 45, і так, Тайлер знову змусив би тебе танцювати! Це життя без тебе ніколи не стане легшим і менш болючим. Ми дуже за тобою сумуємо і будемо вічно любити тебе”, – підписала вона пост.

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Честер покінчив життя самогубством в липні 2017 року віці 41 року. Талінда, яка вийшла заміж за співака у 2006 році, є матір’ю двох його дітей – сина Тайлера і дочок-близнючок Ліллі та Ліли. У Честера також були діти Джеймі, Ісайя та Дрейвен від попередніх шлюбів.

Після смерті Честера Талінда заснувала організацію з підвищення обізнаності про психічне здоров’я – “320 Changes Direction”.

У 2019 році в подкасті ABC News “Життя після самогубства” Талінда розповіла медичній кореспондентці, доктору Дженніфер Ештон, що їй здавалося, ніби Беннінгтон досяг успіху після багатьох років боротьби із залежністю від психоактивних речовин та з депресією.

“Ми просто думали, що з ним все в порядку”, – сказала вона.

Вона додала, що спілкування з фанатами Linkin Park в соціальних мережах допомогло їй триматися в перші місяці після того, що сталося.

“Вони простягали руку допомоги та говорили, як їм сумно. Їм здавалося, що вони не зможуть рухатися далі, тому що Честер не зміг. І я знаю, що це останнє, чого б він хотів”, – сказала Талінда.