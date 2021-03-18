Про це повідомляє ВВС.

Ванесса подала цивільний позов до Верховного суду Лос-Анджелеса. Вона вважає, що поліціянт, який опублікував фото з місця події, вчинив халатно, порушивши конфіденційність і змусивши її знову емоційно страждати. Вона вимагає відшкодувати їй моральну шкоду. Про яку суму йдеться — не повідомляється.

У позові Ванесси сказано, що фото з місця події були у вісьмох поліціянтів, заступників шерифа. Ті, коли приїхали на місце аварії, нібито зробили знімки “мертвих дітей, батьків і тренерів”. Жінка стверджує, що поліціянти  зробили це для “особистого задоволення”, а не для розслідування.

Вона стверджує, що один з офіцерів поділився з барменом світлинами тіла загиблого Кобі Браянта, а решта поліціянтів поширили “безплатні фотографії мертвих дітей, батьків і тренерів”.

Торік у лютому   газета Los Angeles Times повідомила, що поліція поділилася фотографіями останків жертв.

Вона також зазначила, що в день аварії особисто попросила шерифа Алекса Вільянуева забезпечити там безпольотну зону і не допускати фотографів. Ванесса заявила, що говоритиме про порушення з боку поліціянтів  відкрито, тому опублікувала імена чотирьох, які робили фотографії.

У департаменті шерифа від коментарів відмовилися.

Начальник поліції Лос-Анджелеса Алекс Вільянуева відповів, що департамент  чекати, поки суд вирішить результат справи.

До слова, в штаті Каліфорнія діє закон, який забороняє службам швидкого реагування робити несанкціоновані фотографії людей, загиблих на місці події або злочину.

Нагадаємо, 41-річний баскетболіст “Лос-Анджелес Лейкерс” Кобі Браянт загинув під час краху гелікоптера. Того дня в результаті авіакатастрофи загинули дев’ять осіб, зокрема 13-річна донька спортсмена.