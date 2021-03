Про це повідомляє ВВС.

Ванесса подала цивільний позов до Верховного суду Лос-Анджелеса. Вона вважає, що поліціянт, який опублікував фото з місця події, вчинив халатно, порушивши конфіденційність і змусивши її знову емоційно страждати. Вона вимагає відшкодувати їй моральну шкоду. Про яку суму йдеться — не повідомляється.

У позові Ванесси сказано, що фото з місця події були у вісьмох поліціянтів, заступників шерифа. Ті, коли приїхали на місце аварії, нібито зробили знімки “мертвих дітей, батьків і тренерів”. Жінка стверджує, що поліціянти зробили це для “особистого задоволення”, а не для розслідування.

Вона стверджує, що один з офіцерів поділився з барменом світлинами тіла загиблого Кобі Браянта, а решта поліціянтів поширили “безплатні фотографії мертвих дітей, батьків і тренерів”.

Торік у лютому газета Los Angeles Times повідомила, що поліція поділилася фотографіями останків жертв.

Вона також зазначила, що в день аварії особисто попросила шерифа Алекса Вільянуева забезпечити там безпольотну зону і не допускати фотографів. Ванесса заявила, що говоритиме про порушення з боку поліціянтів відкрито, тому опублікувала імена чотирьох, які робили фотографії.

У департаменті шерифа від коментарів відмовилися.

Начальник поліції Лос-Анджелеса Алекс Вільянуева відповів, що департамент чекати, поки суд вирішить результат справи.

We will refrain from trying this case in the media and will wait for the appropriate venue. Our hearts go out to all the families affected by this tragedy.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) March 18, 2021