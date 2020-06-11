Український співак MONATIK і Віра Брежнєва, яка живе в Москві (Росія), презентували спільний кліп на пісню "ВЕЧЕРиНОЧКА".

Про це MONATIK повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Яким би це літо не було … Ми віримо, що побачимося, обіймемося здорові, і все, що раптом пішло не так, налагодиться, як можна швидше. […] Ми запрошуємо Вас на вечірку нового часу! З коханими людьми. Домашню. З усіма, з ким в довірі! Будьте здорові, ввечері і вночі, вдень і вранці. Кожен день тижня”, – зазначили виконавці.

Більшості шанувальників MONATIKа пісня і кліп сподобалися, але деякі розкритикували його за дует з Брежнєвою.

Варто зазначити, що Віра Брежнєва на даний момент живе в Москві, а в минулому році в інтерв’ю журналісту В’ячеславу Манучарову вона зізналася, що ніколи не вважала себе українською співачкою.

“Я українською співачкою була, тому що не брала участі ні в одній “Пісні року”. Так вийшло, що Україна мене не сприймала такої”, – заявила виконавиця.

Брежнєва додала, що українська співачка, на думку суспільства, повинна співати українською мовою, а в її репертуарі таких пісень немає.

“У мене немає пісень українською мовою. Більш того, коли я прийшла в “ВІА Гру”, мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі, тобто ще 16 років тому почала гастролювати по всьому СНД, по всьому світу”, – зазначила вона.