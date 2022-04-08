Відеозаклик ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

“Вітаю! Я Елен Дедженерес і я підтримую Україну”, – з цим слів американська зірка почала своє відео.

Вона звернулася до світових лідерів, які вирішуватимуть, як допомогти мільйонам українських тимчасово переміщеним особам. Українці зараз розкидані по всьому світу та відчайдушно потребують негайних дій для підтримки.

“Я знаю, що ви скоро зустрічатиметеся, щоб вирішити, скільки виділяти для підтримки українців. І я вмовляю вас вчинити правильно. Будь ласка, підтримайте біженців і виділіть мільярди, які вони потребують”, – закликала Елен Дедженерес.

Усіх, хто дивиться це відеозвернення, Елен закликала поширити його в усіх можливих джерелах. Вона наголосила: необхідно, щоб лідери підтримали Україну.

“Вони розраховують на нас”, – додала ведуча.