У своєму Instagram американська телезірка Кім Кардаш'ян опублікувала історію, в якій показала свій обід і похвалила Beyond Meat.

Про це повідомляють #Букви.

В stories Кардаш’ян показала саморобний бургер з котлетою, яка зроблена з рослинного м’яса, і хвалить компанію Beyond Meat.

Beyond Meat відомі своїми рослинними аналогами м’ясної продукції. Виробники стверджують, що їхній продукт від м’яса дуже складно відрізнити за фактурою і смаком. А саме “рослинне м’ясо” позиціюють, як екологічніше та менш шкідливе для здоров’я.

Веганської дієти Кардаш’ян дотримується заради свого здоров’я і фізичної форми. Утім, вона ніколи не заявляла, що є веганкою.

В лютому 2020 року у своєму Twitter Кардаш’ян написала, що харчується продуктами на рослинній основі та зовсім не вживає м’яса.

Кім Кардаш’ян також часто публікує веганські страви у своїх соціальних мережах, ділиться рецептами й нагадує, що “рослинна основа приносить користь організму”, публікуючи фото свого тіла.

Про свою любов до Beyond Meat Кардашян говорила неодноразово, а у квітні 2021 вона разом з компанією провела урок веганської кулінарії в на сайті Poosh Your Wellness, яким керує її сестра:

Невідомо, чи stories з позначенням Beyond Meat є щирою рекомендацією чи рекламою

Однак зазначимо, що за оцінками британської компанії Hopper Hq Ltd, за один рекламний допис Кім Кардаш’ян отримує понад $1,4 млн.