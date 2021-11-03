У період з 2014 по 2020 рік фотограф Френк Герфорт відвідав усі існуючі радянські метрополітени. Загалом він відвідав понад 770 станцій у 19 містах колишнього Радянського Союзу.

Про це повідомило американське видання The New York Times.

Френк Герфорт – документальний та архітектурний фотограф. Герфорт подорожує світом та знімає для різних журналів. Зокрема, New York Times T Magazine, National Geographic, Zeit, Geo, Stern, Spiegel, Wallpaper та інших.

У період з 2014 по 2020 рік Френк Герфорт сфотографував усі чинні радянські метрополітени. І в кінцевому підсумку відвідав понад 770 станцій у 19 містах. Він хотів створити якомога повний архів метрополітенів.

“Мою уяву захопили не лише окремі станції, хоча багато з них, безсумнівно, приголомшливі самі по собі. Швидше, вся підземна система”, – пояснив Герфорт.

Зокрема, його надихала “містика, величезність та всепроникне відчуття колосальної влади”.

“Мене також приваблювало фіксувати незліченну кількість деталей: лампи, лавки, плитку, орнаменти, мозаїку, сходи, ліфти та інші вироби ручної роботи з мармуру чи дерева”, – розповів Френк Герфорт.

Герфорт поділився, що довгий час проєкт здавався неймовірно складним:



“Здавалося, що кількість станцій нескінченна, кожна сповнена пасажирів і декоративних елементів”.

Зокрема, нелегко було зробити фото станцій, де немає пасажирі, адже це означало, що більшість цих знимків потрібно було зробити до 6 ранку або після 11 вечора.

Крім цього, фотограф стикався і з забороною фотографувати в метро. А, наприклад, в Ташкенті його мусили здати карту пам’яті фотоапарата.

Він сфотографував метрополітени в Україні, Білорусі, Азербайджані, Грузії, Вірменії, Узбекистану та Росії. А згодом також відвідав кілька міст, чиї системи метро, формально не належать до Радянського Союзу, однак були побудовані, або суттєво змінені за радянських часів. Серед них станції метро в Бухаресті, Будапешті та Празі.