Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на новину про проведення наступного пісенного конкурсу "Євробачення" у Великій Британії.

Про це Джонсон написав у Twitter.

Сьогодні Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії. На нашій території не можуть провести “Євробачення” наступного року з міркувань безпеки – через російську агресію.

Прем’єр-міністр України згадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, на якій вони зауважили, що де б не проходив пісенний конкурс “Євробачення-2023”, він має стосуватися України.

Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія проведе “фантастичний” конкурс для українців:

“Минулого тижня ми з президентом Зеленським домовилися, що де б не проходило Євробачення 2023, воно має вшановувати Україну та її народ. Оскільки ми зараз є господарями, Велика Британія безпосередньо виконає цю обіцянку – і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів”, – написав Джонсон.