Про це Джонсон написав у Twitter.
Сьогодні Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що пісенний конкурс Євробачення-2023 відбудеться у Великій Британії. На нашій території не можуть провести “Євробачення” наступного року з міркувань безпеки – через російську агресію.
Прем’єр-міністр України згадав свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським, на якій вони зауважили, що де б не проходив пісенний конкурс “Євробачення-2023”, він має стосуватися України.
Борис Джонсон пообіцяв, що Велика Британія проведе “фантастичний” конкурс для українців:
“Минулого тижня ми з президентом Зеленським домовилися, що де б не проходило Євробачення 2023, воно має вшановувати Україну та її народ. Оскільки ми зараз є господарями, Велика Британія безпосередньо виконає цю обіцянку – і влаштує фантастичний конкурс від імені наших українських друзів”, – написав Джонсон.
- Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestra став переможцем “Євробачення-2022” та здобув право на проведення наступного конкурсу в Україні. Однак, через повномасштабну російсько-українську війну, Європейський мовний союз (EBU) не погодив проведення “Євробачення-2023” в Україні.
- Після того, як організатори “Євробачення-2023” заявили, що ведуть переговори про його проведення у Великій Британії через війну, прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що “Україна може і повинна приймати пісенний конкурс”.