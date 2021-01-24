Венеціанський карнавал пройде в 2021 році повністю в форматі онлайн.

Про це повідомляється на сайті заходу.

У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією організатори заходу скасували головні події – “політ ангела” з дзвіниці на площі Святого Марка, а також всі офіційні ходи і бали-маскаради.

Карнавал можна буде подивитися у прямому ефірі в соціальних мережах або на каналі Televenezia. Трансляція вестиметься з 6 по 7 лютого і з 11 по 16 лютого.

Взяти участь в карнавалі також можна дистанційно. Організатори пропонують конкурси, майстер-класи та зустрічі з відомими людьми. Свої інтерактиви заплановані як для дітей, так і для дорослих. Найближчим часом відкриють реєстрацію.

У минулому році карнавал, який зазвичай триває три тижні, був скорочений до двох днів. Область Венето виявилася однією з перших, охоплених локальним спалахом коронавірусної інфекції.