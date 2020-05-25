Про це повідомляє видання Variety.

У неділю, 24 травня, президент італійського регіону Венето Лука Дзая підтвердив, що кінофестиваль, запланований на 2-12 вересні поточного року, не буде перенесений або скасований через епідемію COVID-19. Водночас Дзая повідомив, що кількість представлених фільмів буде меншою, ніж зазвичай.

Напередодні прийняття цього рішення влада Венеції провела опитування серед представників кіноіндустрії, щоб з’ясувати, хто з них готовий взяти участь у заході цьогоріч.

Ймовірно, що формат проведення фестивалю буде видозмінений в зв’язку епідемією. Про те, як буде організована робота, поки не повідомляється.