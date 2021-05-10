Опубліковано перший трейлер продовження спільної супергеройської стрічки від Sony (Columbia Pictures) та Marvel — "Веном 2: Карнаж".

Ролик з’явився на каналі Sony в YouTube.

“Веном 2: Карнаж”, згідно з трейлером, вийде в прокат 24 вересня. Транслюватимуть стрічку тільки у кінотеатрах. Фільм стане третім у Marvel Universe Sony та розповідатиме продовження історії, викладеної у стрічці “Веном” 2018 року.

У новій стрічці тандем журналіста-розслідувача Едді Брока у виконанні Тома Гарді та чужоземного симбіоту, який надає йому надлюдські здібності, боротиметься з новим ворогом — монстром-вбивцею на ім’я Карнаж (Клетус Кессіді) у виконанні Вуді Гаррельсона.

У трейлері показали Карнажа, якому вдалося втекти з в’язниці. Також в одному моменті можна побачити номер The Daily Bugle (вигадана нью-йоркська щоденна газета-таблоїд у всесвіті Marvel Comics), на першій шпальті якого — фото Клетуса. До того ж в цій газеті можна помітити згадку про Месників.

Крім Гарді та Гаррельсона в стрічці знімалися Мішель Вільямс, Рейд Скотт, Наомі Гарріс та Стівен Грем (у нерозкритій ролі).