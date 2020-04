Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті Sony.

Компанія Sony офіційно оголосила, що відкладає прем’єру фіквел фільму “Веном” – “Веном 2” ( “Venom: Let There Be Carnage”) на великих екранах більш ніж на півроку. Раніше планувалося, що фільм вийде в кінотеатрах в жовтні 2020 року. Замість цього прем’єра відбудеться за 8 місяців — 25 червня 2021 року.

Головну роль у новій стрічці про Венома зіграє Том Харді. Також у фільмі знялися Вуді Харрельсон, Мішель Вільямс, Рейд Скотт, Наомі Харріс, Стівен Грем та інші.

Sony опублікувала перший тизер майбутнього фільму:

Як відомо, ця серія фільмів базується на коміксах видавництва Marvel. За сюжетами коміксів, Веном — інопланетна аномалія, яка у вигляді речовини потрапляє на Землю та здатна міняти все живе на планеті.

Перший фільм про Венома вийшов в жовтні 2018 року. При бюджеті в 100 млн, фільм зібрав в кінотеатрах світу понад 850 млн доларів.