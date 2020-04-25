Про це повідомили в офіційному Twitter-акаунті Sony.
Компанія Sony офіційно оголосила, що відкладає прем’єру фіквел фільму “Веном” – “Веном 2” ( “Venom: Let There Be Carnage”) на великих екранах більш ніж на півроку. Раніше планувалося, що фільм вийде в кінотеатрах в жовтні 2020 року. Замість цього прем’єра відбудеться за 8 місяців — 25 червня 2021 року.
Головну роль у новій стрічці про Венома зіграє Том Харді. Також у фільмі знялися Вуді Харрельсон, Мішель Вільямс, Рейд Скотт, Наомі Харріс, Стівен Грем та інші.
Sony опублікувала перший тизер майбутнього фільму:
#Venom: Let There Be Carnage. June 25, 2021. pic.twitter.com/ZADJPyZtb5
— Sony (@Sony) April 21, 2020
Як відомо, ця серія фільмів базується на коміксах видавництва Marvel. За сюжетами коміксів, Веном — інопланетна аномалія, яка у вигляді речовини потрапляє на Землю та здатна міняти все живе на планеті.
Перший фільм про Венома вийшов в жовтні 2018 року. При бюджеті в 100 млн, фільм зібрав в кінотеатрах світу понад 850 млн доларів.
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