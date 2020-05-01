Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.

“Ми зустрілися. Іванко, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ!” – зазначила щаслива мама.

На знімку чоловік Віри – Роман Дуда тримає згорток з малюком, а новоспечена мама обіймає його.

Фіналіст шоу “Голос країни-7” Роман також поділився цією значущою подією зі своїми підписниками.

“У щастя є ім’я. Його звуть Ваня”, – написав він у своєму Instagram-акаунті.

Зазначимо, що Віра та Роман познайомилися на проєкті “Голос країни-7” і незабаром, 17 жовтня 2017 року, одружилися.