Про це вона написала в своєму Instagram-акаунті.
“Ми зустрілися. Іванко, синочку, ласкаво просимо в цей прекрасний світ!” – зазначила щаслива мама.
На знімку чоловік Віри – Роман Дуда тримає згорток з малюком, а новоспечена мама обіймає його.
Фіналіст шоу “Голос країни-7” Роман також поділився цією значущою подією зі своїми підписниками.
“У щастя є ім’я. Його звуть Ваня”, – написав він у своєму Instagram-акаунті.
Зазначимо, що Віра та Роман познайомилися на проєкті “Голос країни-7” і незабаром, 17 жовтня 2017 року, одружилися.
- У прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона і його нареченої Керрі Саймондс народився син.